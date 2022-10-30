許多人對於「玉體橫陳」的成語並不陌生，事實上其典故出自於南北朝時期，北齊第5位皇帝高緯，他認為寵妃馮小憐的美貌如果只有自己一人獨享實在太過可惜，於是下令讓她全身赤裸躺在朝堂的案几上，供大臣們排隊觀賞，奇葩舉止讓人瞠目結舌。

根據《搜狐網》報導，馮小憐原本只是高緯皇后身邊的侍女，皇后失寵後，為了鞏固地位，便將長得如花似玉的馮小憐進獻給高緯，果然高緯對她一見傾心，加上馮小憐不僅姿色豔冠群芳，又能歌善舞，她的一顰一笑讓高緯心神蕩漾、欲罷不能。

某天高緯突發奇想，認為像馮小憐這樣的尤物，只有自己一個人獨享，未免太過暴殄天物，於是秉持「獨樂樂不如眾樂樂」的信念，下令讓馮小憐全身赤裸躺在朝堂上的案几，擺出各種撩人的姿勢，群臣們只要能夠交出千兩黃金，就可以觀賞到馮小憐曼妙的姿色。

不過這種歌舞昇平、醉生夢死的好日子並不長久，野心勃勃的北周趁虛而入，大舉進攻北齊，亡國皇帝高緯被擄至長安，一年後因謀反罪名處死。而馮小憐作為「戰利品」，歷經北周、隋朝，被轉送多次，最終香消玉殞。

唐朝詩人李商隱後來在《北齊二首》裡作詩感嘆，「一笑相傾國便亡，何勞荊棘始勘傷。小憐玉體橫陳夜，已報周師入晉陽。」留下玉體橫陳這個成語。