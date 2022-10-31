大陸吉林省近日舉辦一場婚宴意外引爆網友熱議，王姓女賓客透露，開心參加朋友的婚宴，沒想到酒席地點卻辦在豬圈裡，讓她相當詫異，還有不知情民眾以為是在辦養豬場慶典。不過有眼尖的網友發現這是新蓋的豬圈，批女子的行為很不可取。

根據網路上瘋傳的影片顯示，王姓女賓客指出，28日在吉林省長春市參加朋友的婚宴，她負責開車幫忙接送，沒想到忙完後到了現場才發現酒席地點竟然設在豬圈內，讓她相當錯愕，「有大哥問我，這裡是不是養豬場慶典…我從小在農村長大，我就感覺這是一個豬圈」。

畫面可見，在一處寬敞的平房屋內，以紅磚蓋成矮牆，並隔成一格一格的方形區塊，與常見的豬圈格局樣式相同。至於這頓喜酒，王女坦承當下發現是豬圈後瞬間倒胃口，也就沒吃了。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，有些人認為，新人在豬圈內辦婚宴實在太不尊重賓客，但多數人則認為影片中的豬圈顯然是新蓋的，不覺得有什麼不妥，「新蓋的豬圈我可以，養過豬的不行」、「新的有啥吃不下去的？太矯情了」、「新娘子可以和這位女士絕交了，明擺著就是新建未用的地」、「又沒養豬，跟餐館不就差了幾塊磁磚嗎，能不能尊重一下新人啊」。