印尼一名弄蛇人飼養一條眼鏡蛇長達5年，豈料日前清晨他要更換飲用水時，卻被愛寵突襲狠咬了一口，雖然他急忙向家人求救，並送醫治療，但幾個小時後仍不幸身亡，讓家人相當不捨與自責。

根據當地媒體報導，印尼49歲的弄蛇人伊馬（Imam Rohani）有一條寵物眼鏡蛇，已經養了5年的時間，日前他打算替愛寵更換飲用水，未料眼鏡蛇突然襲擊並猛咬他的手，伊馬被咬後急忙向家人求助，但據其中一名家人瓦尤（Wahyu Wibowo）指出，當時正值清晨，大家仍在睡夢中，因此伊馬沒有被立即送醫，最終他在幾個小時後於醫院過世。

當地警方事後也發聲明證實此事，更稱收到伊馬居住村莊的村長打電話求助，表示村民們都要求他們將攻擊人的眼鏡蛇帶走，以確保當地人的平安，目前這條眼鏡蛇已經被安置在警局內。

過去也曾發生熟悉毒蛇習性的弄蛇人或捕蛇人遭毒蛇攻擊而死的事件，印度一名男子捕捉過200條以上的蛇，因此被當地人稱為「蛇王」，然而今年8月，他到一處民宅捕捉擁有劇毒的蛇，還將牠掛在脖子上炫耀，在村莊內四處遊蕩，幾個小時以後，這條毒蛇突然反擊、狠咬他的脖子，導致「蛇王」不幸中了蛇毒身亡。