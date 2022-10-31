日本一名網友近日在推特PO出一張照片，只見施工大樓彷彿變身成「異次元建築」，在空中若隱若現，讓他覺得相當神奇，於是立刻拿手機拍下，畫面曝光後意外在網路上爆紅。

日本網友29日在推特帳號「@karameruchang」PO出一張照片，透露走在路上時赫然看見一幕奇景，只見在一片住宅區中，有一棟施工大樓外層覆蓋著天藍色的帆布網，由於顏色和建築物後方的藍天十分相近，乍看之下大樓就像是擁有一層保護色，隱身在天空中。

這幕神奇景象讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「我還以為自己眼花了」、「最近建築工地都配備了隱形功能」、「隱約可見的異次元建築」、「這是一種不破壞景觀的施工辦法」。

依據建築法規，大樓施工期間必須在外層覆蓋安全圍籬、帆布網，防止物品墜落砸傷工人和路人，基於空氣品質也要施作防塵網，相較於台灣多半使用綠色或是深灰色的布網，日本大多採用天藍色的防塵布，卻也意外與天空融成一體，成了另類的打卡景點。

不過也有人憂心鳥類會將大樓誤以為是天空，迎頭撞上。事實上，美國非營利環保組織「奧杜邦學會」（National Audubon Society）多年來持續關注鳥類「襲擊」高樓大廈的問題，尤其是在春季和秋季的候鳥遷徙期間，光是紐約市每年就有約9萬至23萬隻鳥類因撞上建築物而死亡，全美則有3.65億至10億隻鳥被「窗殺」。

原因在於鳥類經常被明亮的城市燈光吸引而偏離航線，卻也因此讓牠們身陷危險，尤其是高樓大廈林立的紐約，因為落地玻璃帷幕衍生的光害問題，導致鳥類撞擊玻璃的死亡案件激增，甚至影響到生態的遷徙問題，更有學者向城市大樓呼籲，於晚間11點至隔天早上6點減少不必要的照明，降低吸引鳥類前往都市的可能性。