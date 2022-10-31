馬來西亞一名男子因患有心臟病昏迷了24天，幸運甦醒後卻失去記憶，妻子只能每天不厭其煩地向他解釋、說明，當他聽到自己曾有一名兒子，對方卻早在3年前過世時，瞬間悲傷地流下眼淚，讓大家看了都難過不已。

根據《星洲網》報導，馬來西亞男子阿祖今年5月因為心臟驟停引發腦缺氧，經過醫生搶救後雖然救回一命但仍昏迷，所幸在24天後阿祖終於甦醒，不過他卻失去記憶，不但忘記自己有老婆、兒子，甚至連自己的名字都不記得了，直到妻子拿出結婚證書並耐心向他解釋，阿祖才慢慢了解自己的過去。

除此之外，妻子還將阿祖的生活點滴拍成影片，PO到TikTok上，和網友一起分享丈夫重拾記憶的過程，引發網友關注。其中一段影片中，妻子詢問阿祖是否知道兒子已經過世，「阿迪布（兒子）已經去世3年，那時還是你親手埋葬他的，你不記得了嗎？」阿祖嘴裡雖然不斷說著不知道，眼裡卻不斷流出淚水，妻子看了心疼不已，但還是試圖引導他接受兒子過世的事實。

阿祖的妻子透露，雖然每天同一件事情都要解釋很多遍，但她依然保持愛心與耐心，因為丈夫什麼都不記得，一切都只能從頭開始，每當她看見阿祖的雙眼望向遠方時，她就知道對方在努力回憶過去，想找回開朗的自己。

許多網友看了阿祖的影片都感動不已，不但能看見妻子的用心，也能看見阿祖每天的小進步，大家也留言給予鼓勵，「喪失記憶對他來說一定是很痛苦的事情，希望他可以堅強面對，趕快恢復健康與記憶。」