物競天擇、弱肉強食的戲碼，每天都在大自然真實上演，近日網路上瘋傳一段大型空中猛禽活吃羚羊的駭人影片，只見一隻金雕鎖定了比自己體型大2倍的羚羊，並展開奇襲，將鷹爪狠狠嵌進羚羊背上活吃生肉。

根據影片顯示，一隻金雕以居高臨下之姿，展翅衝向羚羊，接著將強而有力的鷹爪狠狠嵌進羚羊的背部固定住獵物，由於成年金雕的爪子可以在每平方英寸施加約440磅的壓力，約是普通成年男人的手可施加壓力的15倍，且抓地力強勁，到手的獵物幾乎無法逃脫。

面對突如其來的攻擊，羚羊就算想脫身也甩不開背上的金雕，只能認命的站在原地任憑金雕啄穿牠的背部活吃生肉，鮮血更不斷從傷口處流出，形成一道道怵目驚心的駭人血痕。

金雕是世界上分布最廣的猛禽之一，憑藉著出色的戰鬥力在猛禽中脫穎而中，有「猛禽之王」的稱號，牠們能以每小時190公里的速度在空中滑翔並鎖定獵物，接著以每小時240至320公里的速度向獵物俯衝，捕食對象包括年幼的羚羊或是野兔、雞隻等中小型哺乳動物為主，而獵物一旦被金雕強而有力的爪子抓到，多半只能任憑宰割。