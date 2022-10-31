由於人類不斷開發，導致某些地區面臨野生動物必須和人類共享活動範圍的現象。印度一名公務員近日分享一段驚險影片，一頭大象在馬路中央用鼻子攔車，還試圖撞開巴士門想「搭便車」，猛烈的撞擊讓巴士差點翻覆，所幸司機急忙繞開大象駛離，順利保護車上乘客與大象的安全。

印度警政公務員卡布拉（Dipanshu Kabra）近日在推特分享一段影片，只見畫面中一台小巴士原本行駛在馬路中，看到前方一頭大象緩緩朝他們前進，還伸出長長的鼻子像是在攔車，巴士就停了下來，想要禮讓大象，未料下一秒牠竟用鼻子頂撞巴士車門，似乎是想「搭便車」。

然而大象的體型和車子實在差距太大，完全容納不下這位「重量級乘客」，突如其來的撞擊導致整台車搖搖晃晃、險些翻覆，司機當機立斷，急忙繞過大象開走，既保護了車上乘客的安全，也保護大象沒有受傷。

分享影片的卡布拉在推文中開玩笑表示：「大家假日時都想要趕快回家。」網友們看完影片也覺得驚險又有趣，紛紛留言，「牠看起來不像是第一次做這件事了」、「牠看起來想搭便車」、「大象感覺在跟司機說『兄弟，等一會兒』」、「還好大家都平安無事」、「大象比某些人類還要有禮貌」。