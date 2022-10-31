古代帝王為了擴展國家版圖，不惜發動戰爭、掠取資源，甚至打勝仗後對無辜百姓趕盡殺絕，唯獨不殺20歲以下女子和僧人，背後真相十分醜陋。

根據《搜狐網》報導，古代軍隊屠城為的是樹立掌權者的威信，讓敵人感到懼怕，最終臣服於新的政權，不過基於4大考量，會饒20歲以下女子不死。首先是「繁衍後代」，人口多寡在古代一直被視為國力的象徵，而女人作為唯一繁衍的生產工具，搶走後不僅能直接削減敵人的繁衍力，也能增加自身的生殖力。

其次是「戰略資源」，女人在父權社會下，就跟黃金、糧食一樣屬於重要戰略資源，尤其是年輕女性更被視若珍寶。

第三是「容易征服」，古代女子社會地位低下，從小逆來順受的她們被俘虜後反抗意識較為薄弱，反倒是男人若是不殺，很可能隨時起身反抗，成為不定時炸彈。

第四則是有「特殊用途」，為了滿足統治者的私慾，會從俘虜的女子中挑選美人，納進後宮寵幸；或是充作官妓，滿足士兵生理慾望。最慘的是若遇到糧食短缺，這些女子會被當作「兩腳羊」，填飽士兵肚子。

除了年輕女子之外，古代軍隊屠城也有一個不成文的規定，那就是不殺僧人，背後原因與尊敬神佛無關，而是出家人本來就沒有任何立場，加上古人較迷信，屠城後擔心自己罪孽深重，所以會找僧人幫忙超渡亡魂。更重要的是，士兵屠城後不會去收屍，而是讓僧人幫忙收拾殘局。