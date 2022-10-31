在歷史上「誅九族」並不罕見，但「誅十族」根據史料記載，就只有明代重臣方孝孺一人，明惠帝對他有知遇之恩，因此方孝孺一直都十分忠心，當朱棣反攻、篡奪皇位後，他仍不願投降，甚至大膽反抗朱棣的命令，最終落得「誅十族」的下場，連門生、朋友都無法倖免。

綜合陸媒報導，方孝孺自幼聰明好學，年僅6歲就憑藉詩作《題山水隱者》名噪一時，鄉里還稱他為「小韓子」，將他比喻成唐代詩人韓愈。長大後，方孝孺被舉薦給明太祖朱元璋，雖然2人政治理念不合，但太祖仍有意栽培；太祖駕崩後，明惠帝朱允炆繼位，並遵照太祖遺訓，召方孝孺入京，出任翰林侍講及翰林學士。

除此之外，惠帝也非常敬重方孝孺，讀書遇到疑難就會立即向他請教，國家大事也會詢問他的意見，有時還會讓他批閱群臣的奏章，甚至在纂修《明太祖實錄》及《類要》等史籍時，也都由方孝孺擔任總裁；對於方孝孺來說，惠帝對他有知遇之恩，因此他也下定決心要全力輔佐惠帝治理天下。

然而好景不常，燕王朱棣謀反攻入南京，成功從侄子惠帝手中搶走皇位，當時文武百官都投降了，唯有方孝孺不降，根據《明熹宗實錄》記載，當時朱棣命方孝孺起草即位詔書，他不但寧死不從，還在詔書上寫下「燕賊篡位」4字，讓朱棣氣到以「誅九族」來威嚇他，未料方孝孺仍義無反顧地說：「便十族奈我何！」

朱棣暴怒之下，將方孝孺的門生、朋友列為第十族，連同原來的九族一併誅殺，共計有873人被處死，入獄及充軍流放的更達數千人；據明代史學家談遷所寫的《國榷》記載，因方孝孺而受牽連被殺的門人包括都督廖鏞、太常寺少卿盧原質等，其中部分門人，例如盧原質也被族誅。