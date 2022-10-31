乾隆皇帝在位期間為了體察民情，經常微服出巡，史書有記載的大規模下江南就高達6次，有關他的野史也相當多。有次他和大學士紀曉嵐外出踏青，來到一處郊區閒逛，因為口渴便向寡婦要水喝，沒想到他隨口作詩，寡婦一句妙回卻嚇得他當場落荒而逃。

根據《搜狐網》報導，乾隆和紀曉嵐下江南時，來到一處杳無人煙的荒郊野外，由於一路走來都沒有商店，口渴的他們終於發現了一戶人家，便上前要水喝。應門的是一位女子，經過交談後得知對方是寡婦，而女子聽聞兩人來意和觀察兩人的穿著後，認為應該不是壞人，於是邀請兩人進屋，接著趕忙燒茶水。

此時的乾隆探查了一下女子的住家環境，發現庭院長滿了雜草，隨口說了一句「庭院草深徑難尋」，不料女子聽完後接著說「龍門紅鯉入蓬門」，乾隆一聽當場愣住，顧不上喝水，就帶著紀曉嵐落荒而逃。

原來在乾隆的觀念中，婦道人家本就無才，沒想到區區一個村婦竟然能對中下聯，且似乎識破了自己的身分，認為女子提到的「龍門」、「紅鯉」是在暗指自己，讓他覺得事情並不單純，擔心有刺客埋伏暗殺，便匆匆離去。

不過這一切都是乾隆多慮了，女子的下聯只是隨口一說，雖然乾隆等人喬裝打扮，但身上的富貴氣息遮擋不住，女子認為眼前的男子肯定出自大戶人家，沒想到一時的巴結討好卻被乾隆誤解。