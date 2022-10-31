大陸一名小吃攤女攤主在網路上爆紅，她化著精緻的妝、穿著優雅的服裝，在攤位上拿著大鍋炒米粉，極大的反差吸引網友注意，大家紛紛慕名前來消費，甚至給了她「東莞炒粉姐」的外號。面對質疑炒作的聲音，女攤主表示，自己化妝打扮只是一種生活態度。

根據《極目新聞》報導，來自廣東東莞的人妻唐欣，從2018年開始就在丈夫賈明的炒米粉攤幫忙，起初只是打包食物、清理攤位衛生，直到2021年賈明因長期料理，手得了腱鞘炎，唐欣才接過炒米粉的工作，因此幾乎每天下午5點，在菜市場中都能看到一名穿著時尚、妝容精緻、盤起頭髮的美女，舉著沉重的大鍋在炒米粉。

由於優雅的打扮和在路邊炒米粉的形象差距太大，讓今年34歲的唐欣在網路上爆紅，還有了「東莞炒粉姐」的名號，如今她在抖音上已經累積超過42萬名粉絲，許多網友都紛紛慕名前來消費，原本準備的7、8張桌椅已經不夠用，有時還得招呼客人到隔壁攤用餐，一晚甚至能賣出200多碗。

不過人紅是非多，有部分網友則認為，唐欣穿著時尚、妝容精緻，全是為了炒作，面對這些質疑的聲音，唐欣回應：「精緻妝容是生活態度，而非炒作。」她也解釋自己以前從事美甲、美髮行業，自然會比較在乎穿著打扮，她還強調自己的衣服就只有那幾件，經常關注她的粉絲肯定都有注意到，並反問那些質疑的網友：「誰會為了炒作，每天辛苦炒粉7、8個小時，甚至是10個小時呢？」