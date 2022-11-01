許多人愛吃魚，尤其是軟爛的口感最受年長者喜愛，不過大陸一名女子從市場買了一條「怪魚」回家紅燒，上桌後怎麼用筷子戳卻戳不爛，讓她瞬間傻眼，畫面曝光後隨即掀起熱議。

綜合陸媒報導，廣東一名女子上月29日在菜市場買了一條鯽魚，事後做成紅燒料理，沒想到上桌準備大快朵頤時，魚肉竟硬得像是輪胎皮，無論怎麼用筷子和湯杓戳魚身，卻怎樣都戳不爛，跟一般的魚肉特性差異甚大，讓她相當錯愕，更不知道該如何入口。

畫面曝光後網友們全看傻了，紛紛留言直呼「好像在吃輪胎皮」、「為什麼紅燒可以弄得這麼黑，是不是煮過頭肉變老了？」、「這是買了條假魚吧」。

不過也有知情網友解答這是「脆肉鯽魚」，是近幾年的新品種，因為肉質脆口聞名，和脆肉鯇（香港及華南的一種特種養殖魚）一樣都是吃蠶豆長大的，目的是提高魚肉的蛋白質及礦物質，吃起來更加脆口，深受部分老饕所喜愛。