雄獅與雌獅外觀最大差別就是脖頸上的鬃毛，但自然界竟出現反常現象。美國堪薩斯州動物園一隻雄獅過世後，雌獅情緒變得很敏感，奇怪的是，牠竟還長出鬃毛，如今看起來就像是公的，讓飼養員都感到不可思議。

根據《Live Science》報導，堪薩斯州托皮卡動物園（Topeka Zoo）在2005年引進兩隻母獅，分別是祖里（Zuri）和阿桑特（Asante），隔年又引進雄獅阿瓦斯（Avus），三隻獅子組成一個小家庭，直到2020年10月，高齡16歲的阿瓦斯出現各種疾病，身體變得非常虛弱，為了減輕牠的痛苦，園方最後忍痛對牠進行安樂死。

阿瓦斯過世後，祖里和阿桑特變得很敏感又暴躁，食慾也大幅下降，更奇怪的是，祖里甚至長出鬃毛，動物園園長辛普森（Shanna Simpson）提到，自從阿瓦斯過世後，祖里就開始長鬃毛，如今事隔2年，牠脖子上的鬃毛已非常茂盛，只是沒有成年雄獅如此飽滿，「牠看起來像一隻脖子上剛長毛的青春期雄獅。」

辛普森還表示，一般圈養的情況下，獅子平均壽命約14歲，祖里雖已高齡18歲，不過長出鬃毛後，牠變得越來越好動，甚至還會發出咆哮聲，但牠的身體和許多年長貓科動物一樣，患有腎臟病和關節炎問題，目前正在透過飲食和藥物控制，「祖里長出鬃毛雖然很奇怪，但並不代表牠不健康，只是長相不同於其他雌獅」。

辛普森接著說，祖里先前已做全面性健康檢查，但並未進行激素檢測，不過牠的身體很健康，也沒有罹患癌症等重大疾病，目前已排除牠是患病導致長鬃毛，但由於祖里年紀非常大，園方並不打算進行侵入性檢測，猜測祖里是為了擔任領導者才會長出鬃毛，「牠覺得自己需要保護獅群，建立起威嚴，所以睪固酮激素增加，使鬃毛變濃密」。

不過全球野貓保護組織科學家埃弗拉特（Kris Everatt）持不同看法，「祖里長出鬃毛，不代表是進化的意思，也並非為了領導群體，純屬偶發事件」，雖然雌獅長鬃毛很罕見，但過去在野外和其他動物園也曾出現過案例，非洲國家波札那就有5隻雌獅長出鬃毛，其中一隻還出現類似雄獅的行為，例如咆哮和爬到其他雌獅身上。