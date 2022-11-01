Google Map是現在許多人外出必備的APP，還有不少人透過街景功能，發現意想不到的驚喜。英國一名男子日前查看祖父母住家的街景圖，沒想到竟看見過世奶奶的身影，讓他又感動又開心，興奮表示之後要把照片拿給爺爺看。
根據《利物浦迴聲報》報導，利物浦男子麥可（Mike Doyle）近日在推特發文，透露自己10月24日時，利用Google地圖查看祖父母住家的街景圖，沒想到竟意外看到過世奶奶的身影，從畫面中可以看到，一對年長的夫妻站在一棟房子前，似乎正準備要出門。
麥可對此驚喜不已，開心地發文表示：「我的奶奶在2015年過世了，所以很高興看到Google地圖新增可以查看舊街景地圖的功能。」麥可也說，之後會把這張照片拿給爺爺看，「我的爺爺仍在世，如今已是90歲高齡，相信他看到這張照片也會非常高興。」
推文一出很快引發網友關注，許多人都十分感動，還有一些人分享類似的經歷，「謝謝你的推文，我也去輸入了老家地址，我爸就在房子外的梯子上，我在8年前失去了他，這個畫面讓我的一天都變得很美好」、「我以前也在Google街景圖看見我的兒子走在街上，他生病以後在2016年過世了」。
前陣子英國女子莉安（Leanne Cartwright），也在Google街景中發現有趣的畫面，她分別在2009年和2018年，被街景車捕捉到站在同一個路口，時隔9年的照片上，她手裡提著相同款式的包，衣服和姿勢也略有不同，儘管如此這神奇的巧合還是讓她驚喜不已。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。