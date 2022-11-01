Google Map是現在許多人外出必備的APP，還有不少人透過街景功能，發現意想不到的驚喜。英國一名男子日前查看祖父母住家的街景圖，沒想到竟看見過世奶奶的身影，讓他又感動又開心，興奮表示之後要把照片拿給爺爺看。

My Nan passed away in 2015, so it’s great to see Google Maps have recently added a feature to see old street views, like this one of her going out with my Grandad in 2012.



My Grandad still lives on to this day, at 90 and he’ll be made up when I show him this. pic.twitter.com/Du6WlRv0Pf — Mike Doyle (@mikedoyley) October 24, 2022

根據《利物浦迴聲報》報導，利物浦男子麥可（Mike Doyle）近日在推特發文，透露自己10月24日時，利用Google地圖查看祖父母住家的街景圖，沒想到竟意外看到過世奶奶的身影，從畫面中可以看到，一對年長的夫妻站在一棟房子前，似乎正準備要出門。

麥可對此驚喜不已，開心地發文表示：「我的奶奶在2015年過世了，所以很高興看到Google地圖新增可以查看舊街景地圖的功能。」麥可也說，之後會把這張照片拿給爺爺看，「我的爺爺仍在世，如今已是90歲高齡，相信他看到這張照片也會非常高興。」

推文一出很快引發網友關注，許多人都十分感動，還有一些人分享類似的經歷，「謝謝你的推文，我也去輸入了老家地址，我爸就在房子外的梯子上，我在8年前失去了他，這個畫面讓我的一天都變得很美好」、「我以前也在Google街景圖看見我的兒子走在街上，他生病以後在2016年過世了」。

前陣子英國女子莉安（Leanne Cartwright），也在Google街景中發現有趣的畫面，她分別在2009年和2018年，被街景車捕捉到站在同一個路口，時隔9年的照片上，她手裡提著相同款式的包，衣服和姿勢也略有不同，儘管如此這神奇的巧合還是讓她驚喜不已。