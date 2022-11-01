大陸一名網友近日臨帖北宋書畫家米芾（音同福）的書法時，發現其中一個字非常詭異，看起來像外星人拿著一把槍，他將書法作品分享至微博引發討論，湖北書法家協會副秘書長解釋，這個字應該是「列」，古文字在各個地域、時期流傳時可能會存在差異。

根據《極目新聞》報導，一名網友在臨帖書畫家米芾的《紹興米帖》第九卷時，發現其中有個字他完全不認得，像是一個人拿著槍，因此發文詢問，不少人表示「看起來像是外星人拿著一把槍」、「也許地球上真的存在過外星文明」、「最早的外星人？用塗鴉方式呈現」。

湖北書法家協會副秘書長魏曉偉提到，米芾此處寫的是《千字文》「天地玄黃，宇宙洪荒，日月盈昃，辰宿列張」，以上下文來看，類似外星人拿槍的字應該是「列」的篆書寫法，不過古時資訊不發達，宋朝人接觸到的古文字資料有限，米芾書寫時可能存在不夠謹慎的問題，「不是說要用現在的眼光去評判，只是說他可能寫得不嚴謹。」

魏曉偉也提到，古文字在各地域、時期流傳時，可能會存在差異性，「我們不能輕易去否定，應該具體分析，逐個甄別」。而且寫類似怪字的不只米芾一人，還有網友發現，大書法家趙孟頫也寫過，字形與米芾寫「列」字左半邊相似，不過結合上下文來看，他所寫的應該是「龍」。

湖北文物考古研究院一位古文字研究員表示，趙孟頫和米芾雖是大書法家，但都並非專業古文字學家，從藝術角度來看，他們寫的字並沒問題，而米芾所寫的「列」字有割裂的意思，古代書法家求新求變，可能用畫的方式呈現，而且古文字從古器物上擷取下來，古代書法家可能也不太懂就依樣畫葫蘆，模仿過程中難免會有失真問題。