美國一名學校職員近日在網路分享一起奇葩事蹟，指出有兩名男子到校表示要接5歲女兒放學，沒想到他們要接的竟然是同一人，直到女童母親到場後才揭開背後超綠真相，宛如八點檔的劇情在現實生活中上演。

一名在學校工作的女職員希娜（Sheena Jackson）經常在抖音（TikTok）分享自己的職場生活，其中提到某次遇到兩名男子到校接女兒，沒想到一問之下竟然是同一個5歲女童，且兩人都聲稱是孩子的父親，現場氣氛僵持不下，讓眾人尷尬不已。

後來教職員趕緊聯繫女童的母親，請她到場協調處理，不料女子到校後哭哭啼啼的揭開「超綠真相」，原來女童的媽媽劈腿，還欺騙兩名男子「都是孩子的爸爸」，氣得其中一人忍不住對女子動粗，校方當下緊急報警，最終出手的男子遭到警方逮捕，這起綠光罩頂的家庭糾紛才收場。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這是什麼八點檔劇情」、「外遇可以隱瞞這麼久也是不簡單」、「這位媽媽一定沒想到兩個男人會在同一天去學校接孩子放學」。也有網友不滿表示，「看了老半天，還是不知道到底誰才是女童真正的父親」，希娜則神回「我怎麼可能知道，因為連女童母親都不知道」。