鳥界馬拉松高手！美國科學家為了研究鳥類遷徙，每年會在鳥類身上裝衛星追蹤設備，用來觀察牠們的飛行數據，近日發現一隻5個月大的斑尾鷸，為了過冬連飛11天，從美國阿拉斯加州飛到澳洲塔斯馬尼亞州東北部，過程中都沒有休息。

Wonderful news on ultramarathon flying Bar-tailed Godwits. Satellite tracked bird has flown NONSTOP from Alaska to Tasmania for the first time! What a trip! Thanks @miranda_trust, Max Planck Institute and others for this work drawing our world together. Nature is wild! 1/2 pic.twitter.com/NnT0QtLCUx — Andrew Darby (@looksouth) October 24, 2022

根據《衛報》報導，一隻編號234684的5個月左右「斑尾鷸」（Bar-tailed godwit），10月13日從美國阿拉斯加州出發，不眠不休連飛11天又1小時抵達澳洲塔斯馬尼亞州東北部的安森斯灣（Ansons Bay），晝夜不停飛行至少13560公里。

而斑尾鷸是目前已知遷徙距離最遠的鳥類，以優異的飛行能力著稱，先前一隻雄性斑尾鷸4BBRW飛行距離最遠，牠去年一口氣飛了13000公里，打破牠自己在1年前締造的紀錄，如今紀錄被編號234684擠了下來，讓科學家驚呼不已。

馬克斯普朗克鳥類學研究所的追蹤計畫數據顯示，這隻5個月大的斑尾鷸經夏威夷西方飛越公海，在19日越過大洋洲國家吉里巴斯，2天後再次飛經陸地，直接穿過萬那杜上空繼續往南飛，沿著雪梨以東約620公里處，飛過澳洲東岸和紐西蘭，10月23日牠與其他同伴會合，向右急轉彎往西飛行，最終在10月25日抵達塔斯馬尼亞州。

澳洲鳥類聯盟（BirdLife Australia）研究員杜利（Sean Dooley）提到，「最令人驚嘆的是，斑尾鷸幼鳥會和成鳥分開遷徙，成鳥有時會提前6周從北極出發」，幼鳥會利用這段時間，為了即將展開的長途遷徙而增胖，牠們可以縮小自己的內臟，騰出儲存脂肪的空間，「這隻鳥可能是和鳥群一起飛，不過牠的連續飛行紀錄真的很了不起」。