大陸遼寧一名女子近日在市場買了一條鮟鱇魚，原以為魚肚鼓鼓的會有意外收穫，沒想到回家處理時，竟然掏出一個完整的寶特瓶，一家人都感到十分震撼，瞬間說不出話來。

家住在遼寧省大連的一名女子上月30日買了一條碩大的鮟鱇魚，原本想說大腹便便的肚子裡會有意外收穫，便抱持開「盲盒」的心態錄下剖魚的過程，不料將鮟鱇魚的胃袋剪開後，印入眼簾的竟然是一個完整的礦泉水瓶，裡面還裝著半瓶汙水，全家當場看傻眼，直呼「到底怎麼吃進去的？」

影片曝光後立刻掀起網友熱議，有人認為是商家為了牟利，所以故意將寶特瓶塞進鮟鱇魚的胃袋裡，「不用想，肯定是商家放進去的」、「故意這麼弄的吧」；但多數人認為問題出自海洋汙染，「希望大家不要再亂丟垃圾了」、「那個瓶子看起來又髒又舊，一看就是有些時候了，魚嘴很大的，能吃進去」、「看了好難過，牠也不想吃瓶子啊」。

對此，原PO事後找到商家，經了解後得知，由於鮟鱇魚的嘴巴較大，收網時在拖網裡亂吃，才會不小心將寶特瓶吞進肚子。