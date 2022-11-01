俗話說「狗是人類最忠實的朋友」，牠們往往能感受到人類的情感，做出不少貼心之舉，近日網路上流傳一段影片，只見一隻小狗奮力幫忙爺爺奶奶推著笨重的攤車，一家三口為了生活全心打拚的畫面感動逾190萬人。

有網友近日在微博分享一段感人的影片，只見一對老夫婦推著賴以為生的攤車過馬路，沒想到攤車旁還跟著一隻小狗，一同賣力的拉著攤車，就算力量微小，但想為這個家貢獻一點心力的身影，讓人看了為之動容。

雖然影片只有短短8秒，但老夫婦和狗狗一家三口為了生活奮鬥的畫面，2天內就吸引了逾190萬網友觀看，不少人感動直呼「小狗也在努力的生活著」、「好可愛啊，牠一定覺得自己也很了不起」、「狗狗就是家人，牠們什麼都懂」；另外也有眼尖網友發現，狗狗身上還穿了一件衣服，認為老夫婦一定也很疼愛牠。

過去浙江也有一隻忠心的狗狗感動無數人，一名高齡90歲的奶奶不慎走失，女兒報警後調閱監視器才找到人，畫面中可見奶奶步履蹣跚的走在路上，但家中的紅貴賓像保鑣一樣，始終守候在奶奶的身旁，時間長達7個小時，讓不少網友大讚「狗狗太暖了，牠渴到喝路邊的積水，還一直陪伴在老奶奶身邊」、「這個世界上只有兩樣東西不會背叛你，一是你口袋裡的錢，第二就是狗」。