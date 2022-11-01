這隻狗成精了！南美洲國家厄瓜多一名寵物店老闆，去年收編一隻流浪狗，豈料這隻狗卻非常聰明，日前牠居然自己搭公車，抵達主人經營的店，而飼主當下非常驚訝，調閱附近的監視器後，才發現愛犬竟偷記自己的上班地點，牠也因此登上當地報紙。

📱#Tendencias | Un perrito que toma un bus de la línea 16 para quedarse en una tienda al sur de #Guayaquil se vuelve viral en redes sociales. 🚍🚌🐕 pic.twitter.com/j7tHHSDq4V — Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 18, 2022

根據《The Dodo》報導，厄瓜多瓜亞基爾（Guayaquil）一名寵物店女老闆席格拉（Gladys Shigla），去年收編一隻米克斯「丹佛」（Denver），丹佛非常愛冒險，經常跑出去在自家附近探索，豈料一日主人上班時，牠又再度偷溜出去，還尾隨鄰居到公車站，跟著對方搭上前往市區的車。

鄰居搭上公車後，馬上就認出丹佛，剛好公車路線行經席格拉經營的商店，於是鄰居就在附近站牌按下車鈴，讓丹佛下車找主人，沒想到牠竟記住這條通勤路線，沒隔幾天，牠又從家裡跑到公車站，獨自搭車前往主人的店裡，席格拉發現後驚訝不已。

席格拉隨後調閱附近監視器，發現愛犬竟會自己搭公車，直呼不可思議，她也將此事分享至網路，引發討論。丹佛學會搭車找主人後，成為公車固定乘客，司機也與丹佛變成朋友，每當看到丹佛上車，他就會自動在席格拉店舖附近的站牌停車，讓牠能夠安全抵達目的地。