外國一名女子日前搭船出海，穿戴好潛水裝備後，就準備下水救援附近受困的鯊魚，未料突然有一隻虎鯊從水中浮出，張大嘴巴作勢攻擊，女子見狀急忙倒退回船上，差一點就要直接跳進「鯊口」。

根據《每日郵報》報導，海洋研究員拉姆齊（Ocean Ramsey）近日在夏威夷歐胡島（Oahu）的哈雷伊瓦（Haleiwa）海岸附近海域，發現一隻鯊魚撞到了一些漂浮的塑膠垃圾，於是打算下水幫助牠們脫困，當拉姆齊穿戴好潛水裝備，準備要跳下水的時候，一隻虎鯊突然從水中躍出，且張大嘴巴作勢要咬拉姆齊，所幸拉姆齊反應迅速，一看到海面的巨大黑影，就急忙後退爬上船，才沒有被虎鯊咬傷，否則差1秒她就要直接跳進「鯊口」。

不過從影片中可以看到，拉姆齊並沒有被虎鯊的突襲行動嚇到，反而笑著喊出牠的名字「妮基（Nikki）」，甚至在虎鯊離開沒多久後，又準備跳水救援。對此拉姆齊指出，自己和妮基已經認識多年，因此判斷妮基不是故意要攻擊牠，「在水中我無法看得太遠，虎鯊也是，所以我認為牠更多是被我們的陰影和船的噪音所吸引。」

拉姆齊透露，這次的「親密接觸」發生在北太平洋的鯊魚交配季節，太平洋沿岸原本就會出沒較多的肉食性海洋生物；除此之外，這段時間經常伴隨著大雨和漲潮，導致海水變得更加混濁，進而影響到虎鯨的視力，這使得牠們必須游得更靠近海面，因此增加了與人類發生衝突的可能性。