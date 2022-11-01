大陸杭州一名媽媽打掃11歲兒子房間時，在床底發現2張紙，上面畫有密密麻麻的點還有線條，起初以為是孩子亂塗鴉，或是圖畫中暗藏警訊，因此PO網詢問網友，豈料他們發現，這其實是杭州地鐵路線圖，讓不少人直呼這個孩子很有才。

綜合陸媒報導，杭州一名母親打掃11歲兒子仔仔（化名）的房間時，在床底下找到2張紙，上面畫有許多圓點與線條，還個別標註數字，看起來像是地圖，起初以為是孩子亂塗鴉，恐會影響課業，因此將圖畫PO出，詢問網友該如何是好，豈料眾人一看全傻眼。

不少人發現原PO兒子畫的圖案，正是杭州地鐵路線圖，「我看了一下，這應該不是亂畫，而是杭州地鐵路線」、「這傢伙在規劃地鐵啊」，原PO一看趕緊拿地鐵路線圖做對比，發現確實吻合，而且每條線路、站點的位置和比例也大致準確。

原PO詢問兒子後，才知道他平時搭乘地鐵時，最喜歡看地鐵路線圖，因此回到家後，他就想試著畫出來，不過原PO擔心，就讀小學五年級的兒子準備上國中，這個愛好恐會影響他的專注力，不過不少網友則表示，「憑他的記憶力與動手繪圖能力，將來學習力應該並不差」、「我小時候也會畫，對大腦空間感很有幫助」。