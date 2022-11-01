現代不少有錢人都喜歡在社交平台曬車、曬包包來炫富，但你知道古人是怎麼炫富的嗎？大陸考古人員透露，在7000年前的新石器時代，古人會以「吃豬」來展現自己的身分地位，陪葬的豬下頜骨越多，代表家裡越有錢、地位越高，整個河南南陽黃山遺址甚至出土多達2000個豬下頜骨。

根據大陸節目《大參考》指出，河南南陽黃山遺址於1959年首次發掘，並在2018年開始第二次考古工作，考古人員挖下第一個探坑，就發覺出一座大墓，被命名為M18，該墓中有一具高大的骨架，呈東北西南向安臥其中，考古人員推測，墓主人生前身高應在186公分以上，腳下還放有18個豬下頜骨。

考古人員指出，從18個豬下頜骨可以看出，墓主人是一名「土豪」，因為在上古時代，豬是祭祀的重要物品，且非常稀少，豬下頜骨就是財富的象徵，當時的人還會以吃豬肉來彰顯自己的身分地位，大陸河南省文物考古研究院專家馬俊才表示，古人每吃完一頭豬，就會將牠的下頜骨收藏起來，等到下葬的時候，再將這些骨頭全部當作陪葬品，豬的下頜骨越多，代表墓主人越富有，地位也越高。

而黃山遺址墓葬的陪葬品中，就屬豬下頜骨最具特色，一個下頜骨代表一頭豬，說明當時人們的生活條件較為優渥；除此之外，在墓中還發現類似酒杯的物品，經過成分分析，其中可能有酒類的遺存，讓專家開玩笑地說，當時的人們很懂得享樂，吃肉的同時也不忘喝酒。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！