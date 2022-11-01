古代封建社會，帝王為了擴展國家版圖，不惜發動戰爭、掠取資源，不過外界不解，為何那麼多勇猛的武將都能馳騁在千軍萬馬之中，卻很少傳出死傷？背後有三大主因。

根據《搜狐網》報導，武將們在戰場上衝鋒陷陣卻不容易死，除了武藝高強之外，跟三原因脫不了關係。首先，將軍是全軍的重點保護對象，一旦將軍戰死，軍隊又不能立即任命新的將軍，整支軍隊就會陷入群龍無首的窘境，因為指揮不靈而面臨被殲滅的危險。

其次是將軍身上穿的裝備比普通士兵還要精良，以戰國時期來說，副將以上的將士們所穿的多半是金屬鎧甲，但士兵們的鎧甲則多用銅所做。

第三，將軍身邊通常會有一支護衛隊，且身為全軍主帥，通常不可親自上陣殺敵，即便上陣也是全軍重點保護對象。此外，將軍的指揮中樞更要嚴密設防，不能讓敵方找到破綻，同時伺機攻擊敵軍的指揮中樞，一旦將其斬殺或是俘虜了對方的主帥，就能贏得勝仗。