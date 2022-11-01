買到活化石！大陸江蘇一名父親近日逛市場時，看到一隻外型詭異的海洋生物，便花了50元人民幣（約新台幣220元）將牠買回家，豈料他的兒子看到後，表示這隻海洋生物是活化石「中華鱟（音同後）」，屬於保育類動物，趕緊將牠放回大海。

綜合陸媒報導，江蘇南通市一名衛姓父親逛市場時，看到攤商在販售一隻「尖尾海怪」，全身都是殼，長相非常奇特，以80元人民幣（約新台幣350元）出售，但他認為這隻海怪不能吃，只能拿回家玩，因此向攤商殺價，最終以50元人民幣（約新台幣220元）購入。

中華鱟。(圖/新華社)

豈料衛姓父親的兒子回來後，看到這隻海怪驚覺不對勁，指牠可能是保育類動物，隨後趕緊聯繫當地農業農村局，相關人員到場確認，表示這隻海怪是大陸國家二級保護動物「中華鱟」，此品種主要分布於海南、福建及廣東一帶，近幾年因氣候變化而出現於江蘇沿岸，隨後將中華鱟帶往附近港灣放生，也提醒漁民若捕到中華鱟應直接放生。

中華鱟是一種古老的海洋節肢動物，最早存在於4.75億年前奧陶紀，因此又被稱作「活化石」，體長可達60公分，體重約3至5公斤，不過牠們與其它節肢動物不同，壽命長而且生長緩慢，中華鱟在70年代時，廣泛分佈於大陸東南沿海，但由於人類過度開發與捕撈，導致中華鱟數量銳減，成為瀕危物種之一。