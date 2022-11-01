現代不少人都會飼養寵物陪伴自己，雖然十分療癒，但偶爾這些毛小孩會做出一些讓飼主哭笑不得的事情。大陸一名飼主日前包了60顆水餃，豈料家中的邊境牧羊犬竟偷偷溜進廚房，一口氣吃掉41顆生水餃，抱抓包後還委屈地趴在角落，讓飼主好氣又好笑。

根據《沸點視頻》報導，江蘇蘇州一隻邊牧趁飼主不注意，偷跑進廚房吃下41顆生水餃，事跡敗露以後，牠還委屈地趴在廚房角落，一副被冤枉的模樣，讓飼主看得好氣又好笑。原本飼主還很擔心，愛犬吃了生食會不會對健康造成影響，但觀察了一天後發現，他的精神和身體狀況都非常良好，才終於放下心。

飼主張小姐透露，飼養的邊牧今年4歲，平時就非常貪吃，已經是家中的「偷吃慣犯」。事發當天家裡包了60顆水餃，張小姐忙完以後就暫時休息，到客廳看電視，沒想到愛犬竟自己打開廚房的門，把41顆生水餃全吞下肚，張小姐則把剩下的19顆煮熟後自己吃掉，更笑說：「沒想到這輩子居然會吃狗吃剩的東西。」

網友看完影片後，也都覺得十分逗趣搞笑，紛紛留言，「邊牧不意外啦」、「邊牧：我可是狗狗裡面智商最高的，當然要吃高級的食物」、「吃飯不積極，思想有問題」、「我們家狗子也愛吃餃子，每頓餃子比我吃的多」、「狗狗吃生餃子竟然沒拉肚子？」、「居然能吃超過40顆，比我還會吃」。