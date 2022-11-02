英國一名82歲老翁退休後，喜歡在花園種植花草，還會擺放餵鳥器餵食野鳥，但也吸引老鼠來偷吃，老翁從此與老鼠展開對抗，截至目前他已捕獲50隻老鼠，近日還抓到一隻長45.7公分的鼠王，體型與一隻小型犬差不多，照片曝光引熱議。

根據《每日郵報》報導，82歲老翁布萊米爾（Derek Blamire）退休後喜歡在自家花園種花草，還會在花園裡擺放餵鳥器，不只吸引鳥類來覓食，老鼠也成為常客，布萊米爾不堪其擾，開始投放毒藥與陷阱抓老鼠，在7年內捕獲了50多隻。

布萊米爾提到，近日他意外抓到巨型鼠王，「牠非常大隻，從鼻子到尾巴長18英寸（約45.7公分），跟新生兒的身長差不多」，隨後他也PO出對比照，不少網友驚呼「確定不是P圖嗎？太大隻了吧」、「我養的貓也曾抓過這麼大的老鼠，當時牠們還發生打鬥，貓咪頭上留下傷痕」、「雖然老鼠很靠近鏡頭，看起來會比較大隻，但牠實際體型應該也不小」。

布萊米爾說到，他將飼料放進餵鳥器後，經常吸引喜鵲、麻雀、知更鳥等來覓食，也引來老鼠的注意，「年輕的老鼠很容易抓，但年長的較狡猾，知道如何躲避陷阱」，為了解決鼠患，他會暫時停止餵鳥，讓老鼠餓好幾天，之後再引誘牠們現身，雖然抓到鼠王後，他有好幾天都未看到老鼠，但布萊米爾認為，老鼠沒多久又會再出現，他也會繼續捕捉。