近日一名網友PO出一張罕見的照片，只見畫面中一隻蟑螂停在地上，但牠的身體顏色不同於一般蟑螂的深棕色，反而呈現稀有的白色，讓PO主在驚嚇的同時也忍不住感嘆，直言這是自己第一次見到「白色小強」，其他網友看到也十分驚訝，表示「好像比較不怕了。」對此有人指出，這其實只是剛蛻皮的蟑螂，過不了多久就會變回令人害怕的顏色。

許多網友認為白色的蟑螂比較不讓人感到害怕。(圖/翻攝自爆廢公社公開版)

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，直呼自己「一進店門就嚇死」，只見他PO出的照片中有一隻不明生物，牠的的外表雖然長得像蟑螂，卻不同於一般蟑螂的深棕色，反而呈現出純淨的白色，讓原PO在驚嚇的同時，也忍不住感嘆：「長那麼大第一次看到白色強強。」

照片曝光立刻吸引網友熱議，許多人看到這隻白色小強也嘖嘖稱奇，「突然沒那麼噁心了」、「果然是一白遮三醜」、「這品種放到網上賣應該很值錢」、「稀有物種，要好好保護」、「如果蟑蟑都是這顏色，我想這世界會和平許多」、「這種的真的還比較不會怕」；但也有人持反對意見，「就算是白子，也還是小強」、「看到一樣拖鞋伺候」。

不過有網友指出，這隻蟑螂只是剛蛻完皮，所以身體才會呈現白色，而且這時候的蟑螂非常脆弱，但過沒多久又會變成原本的深棕色，並不是網傳價值20萬的「蟑螂白子」。