英國一名68歲老翁平時會在花園養魚，近日卻發現他養的106條錦鯉，在短短5夜之內被殺光，他還在池塘邊看見被剝了皮的錦鯉屍體，老翁架設監視器後終於抓到「殺魚凶手」水獺，甚至和牠正面對峙，未料牠一點都不害怕，仍繼續闖入池塘殺魚，最終老翁只好放棄養魚。

I’ve lost £7,000 after a thieving otter stole more than 100 fish from my garden pond https://t.co/KPJjSI2TDj — The Guru (@TheOGGuru) November 1, 2022

根據《太陽報》報導，68歲老翁基蘭（Kieran McCarthy）在花園池塘內養了100多條錦鯉，但前陣子卻在池塘邊看見1條被剝了皮的錦鯉屍體，為了防止憾事再發生，基蘭花費140英鎊（約新台幣5202元）架設鐵網，蓋住池塘頂部，然而這名「殺魚凶手」仍持續犯案，短短5夜之內就殺光106條魚，總價值約7000英鎊（約新台幣26萬）。

基蘭雖然懷疑水獺是害他損失慘重的凶手，但仍架設監視器緝凶，果不其然在畫面中看見水獺的身影，他也決定要和牠正面對決，某天晚上基蘭試圖用手電筒趕走水獺，但對方卻一點都不害怕，看著他的眼睛朝池塘前進，讓基蘭非常無奈，直言：「我不敢相信會在住宅區看到這樣的水獺。」

然而水獺在當地是保護動物，儘管基蘭對牠充滿怨氣，仍拿牠沒辦法，在經過幾天晚上的磨難後，基蘭決定放棄養錦鯉，「當地委員會告訴我，我很幸運能在花園裡『養水獺』，但當池塘有魚的時候，牠們就會化作『殺戮機器』。」