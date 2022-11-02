若是提到「駙馬」，許多人都知道是古代皇帝的女婿、公主的丈夫，不過駙馬最早其實是一種官職。「駙馬」一詞最早出現於漢朝，是皇帝外出時的貼身隨從，也是皇帝的替身，但隨著時代改變，公主丈夫常被授予此官職，駙馬才漸漸成為公主之夫的專有稱謂。

綜合陸媒報導，駙馬一職在秦朝就已出現，直到漢武帝時期才正式設立，當時稱為「副馬」，並非指公主的丈夫，根據《漢書．百官公卿表》記載，「駙馬都尉，掌副車之馬，武帝初置」，駙馬在漢朝是一種官職，主要負責駕駛副車的馬車，意思就是皇帝的隨身司機與替身保鑣，但考慮到副馬並不好聽，因此改為駙馬。

秦朝和兩漢的帝王出行時，通常都會乘坐馬車，為了安全考量，避免行蹤被外界知曉，因此會安排許多輛和皇帝一模一樣的車，皇帝乘坐的車稱為「正車」，其餘替身車則被稱「副車」，副車裡會有替身佯裝皇帝，用來掩人耳目，而如此多副車都交由「駙馬都尉」掌管，據史料記載，這種官職待遇都不差。

兩漢時駙馬都尉一職多由宗室、外戚及公侯的子孫擔任，在漢明帝時期，駙馬都尉韓光迎娶漢光武帝劉秀的女兒，也就是館陶公主，成為歷史上第一個迎娶公主的駙馬都尉，而且公主丈夫常被授予此官職，駙馬都尉也經常成為公主丈夫，隨著時代改變，駙馬都尉逐漸失去實際職位，唐宋元明等朝代便將公主丈夫簡稱為駙馬。