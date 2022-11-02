巴西近日發生一起悲劇事件，一名7歲男童準備穿鞋外出時，被當地最致命的毒蠍螫傷，父母嚇得緊急將他送醫，經過治療後狀況雖一度好轉，最終男童仍不幸身亡，且在過世之前還心臟病發7次，讓他的父母心碎不已。

根據《鏡報》報導，上月23日，7歲男童路易斯（Luiz Miguel Furtado Barbosa）在家中穿上鞋子，準備和家人一起去露營，卻突然發出慘叫聲，路易斯的母親安潔莉塔（Angelita Proenca Furtado）透露當時的情況，「他一穿上鞋就發出痛苦尖叫，我們一直在尋找刺痛他的東西。」不久後，路易斯的腿就開始發紅，他也說疼痛正在不斷加劇，「那時我就猜他可能是被蠍子螫傷。」

事後安潔莉塔在家裡發現一隻巴西黃蠍（Tityus Serrulatus），它是南美洲最危險的蠍子之一，其劇毒曾在當地奪走好幾個人的性命。安潔莉塔和丈夫也急忙將兒子送醫，住院後路易斯的病情一度好轉，讓家人們都開心不已，未料幾天後病情又急遽惡化，甚至心臟病發7次，最終在10月25日被宣告死亡。

新聞指出，路易斯一家人居住在聖保羅州安亨比市（Anhembi），旁邊就是鐵特河（Tiete River），且靠近一大片森林，因此蠍子在當地非常普遍，據安亨比市政廳的資料顯示，從今年年初以來，當地已經發生54起蠍子攻擊事件。