印尼一名男子聲稱自己是一名「花花公子」，從14歲開始到61歲，共47年的時間，就結過87次婚，並且和其中6名妻子育有7女，他強調自己雖然是「結婚常客」，但對每一段感情都非常認真，也很努力負起父親的責任，照顧每一個孩子。

Kaan bisa dibilang adalah playboy sejati. Bukan tanpa sebab, 87 kali sudah ia pernah menikah! Inilah kisahnya. https://t.co/n5HByhxVTs — detikcom (@detikcom) October 30, 2022

根據當地媒體報導，61歲男子卡恩（Kaan）自稱是一名花花公子，在47年內和多達80幾位女性有過婚姻關係，其中幾人離婚後又復合，共計結了87次婚。卡恩的第一段婚姻發生於14歲，當時他和一名16歲女子結婚，但後來因為對方認為卡恩的個性不佳，要求分居，最終只維持了2年就離婚，讓他感到失望又憤怒。

卡恩稱自己對於床事的需求很高，但他想要找到真正有感情的伴侶，因此選擇和相戀的女性結婚，他強調自己對待每一段感情都非常認真，「我不想玩弄女人的感情，也不想看到她們的孩子流落街頭，所以我選擇結婚以示負責。」

此外，卡恩和其中6名妻子育有7名女兒，孩子之間的感情都很好，有些還和他住在同一個村莊內，但哪個女兒是哪個妻子生的，他其實記不太清楚；儘管如此，卡恩仍努力負起父親的責任，他自豪地說：「我只有一個孩子還未婚，目前已經是14名孫子的祖父了。」

不過卡恩透露，這段荒唐的人生經歷讓他吃不好飯、睡不好覺，同時也極力勸阻大家，「我求求你們，不要成為像我一樣的人，這只是我的人生故事，請把它們當成教訓記在心裡。」

然而卡恩的故事遭到質疑，他過去和現在居住地的相關單位都表示，查不到任何關於卡恩的資料，當地也沒有村民結過數十次婚。但卡恩仍堅持自己所言屬實，同時也曝光自己最長的一段婚姻維持了24年，最短的則幾個禮拜就離婚了。