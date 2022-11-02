奇蹟！印度北方邦一名23歲年輕媽媽懷孕40天左右，經歷一場致命車禍而陷入昏迷，神奇的是，腹中胎兒並未受到影響，醫師建議家人留住這個小生命，如今事隔7個月，她近日順利生下一名健康女嬰，主治醫師表示，這是非常不尋常的案例。

根據《每日郵報》報導，23歲年輕媽媽莎菲亞（Shafiya）3月時騎車外出，沒想到竟發生車禍，隨後被送往全印度醫學研究所（AIIMS）治療，由於她騎車時並未戴安全帽，因此頭部受傷嚴重，從此陷入昏迷，之後陸續接受5次手術，切除部分骨頭，減輕大腦的壓力。

莎菲亞當時已懷孕，腹中有40天大的胎兒，起初醫師都很擔心寶寶不保，豈料進行超音波檢查時，發現胎兒竟平安無事，因此建議家人留住這個小生命，而莎菲亞昏迷狀況嚴重，她不會咳嗽與吞嚥，對聲音與疼痛感也沒有任何反應，清醒機率僅10%到15%。

事隔7個月，莎菲亞在10月22日產下一名健康女嬰，而她的狀況也逐漸好轉，目前已脫離呼吸器，偶爾還可以微微移動她的頭與腿部，主治醫生古普塔（Deepak Gupta）提到，這個案例非常不尋常，他在印度醫學研究所工作22年，從來沒遇過這種事。