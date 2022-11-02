大陸考古團隊近日在陝西咸陽的蔣劉遺址中，挖掘出集中分布的58座成人墓葬，且大部分遺骨都有一個共同的現象，就是「斷手」，屍骨的手指或手掌都被切割下來，對此專家表示，這種現象稱作「割體葬」，在當時非常流行，推測是為了紀念已逝親人而做出的行為。

根據《陝視新聞》、《光明網》報導，陝西考古研究院在陝西省咸陽市涇陽縣的蔣劉遺址，發現仰韶文化晚期的成人墓地，一共58座，墓地排列規律，但相互之間並無交集，且均為單人仰身直肢葬，墓地內沒有明確發現棺材等葬具的跡象，推測部分屍骨應該僅用編織物包裹後就直接下葬。

特別的是，在這58座墓地中，「割體葬」現象較為普遍，意指墓主人的手指或手掌被割離；還有少部分墓主人的頭部被套於陶罐內，此現象被稱作「套頭葬」。陝西省考古研究院研究館員邵晶指出，「割體葬」在仰韶文化的墓葬中很常見，且在新石器時代流行範圍廣泛、存在時間較長，猜測是當時的人們在親人去世後，為了紀念而把死者屍骨的一部份切割後下葬。

至於「套頭葬」，邵晶表示，很可能是因為當時埋葬條件比較簡陋，所以在死者頭上套一個罐子，讓頭部不會直接接觸到泥土；而且在這次考古發現中，成人墓葬都沒有找到遺留下來的葬具，因為棺和槨是在龍山文化時期才開始大量流行起來的。