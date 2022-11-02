台灣毛小孩的登記數已經超過新生兒的出生率了，亦即代表毛小孩全面進入家人的位階，陪伴的力量已經不容小覷，所以Cookie的媽麻要拍婚紗照時，也讓奶油貴賓Cookie一起穿上禮服，露出半截的小屁屁，超級可愛。Cookie在媽麻的人生中，不僅陪她走過父喪的低潮，也當她的陪嫁，嫁入一個全家都很疼Cookie的家庭，更陪她一起當新手媽媽。

小娃兒不會控制跟Cookie玩的力道，搞得Cookie常常凶妹妹，甚至用嘴巴去輕咬妹妹，妹妹大哭求救，媽麻也不介入，反倒覺得手心手背都是肉，就讓一娃一狗自己去解決，可見在媽麻心目中，Cookie的地位不輸給親生女兒。

所以當Cookie離世後，家裡沒人敢在媽麻面前提起牠，怕媽麻會崩潰，離世溝通時，Cookie說：「我不是在咬妹妹啦，Cookie是在教她呦」、「拜託，可以多聊聊我嗎？不要我不見了，大家都不聊我，好像忘記我一樣，這樣不好啊！」

其實媽麻知道Cookie年紀大了，隨時有天會離開，所以早在自己的手腕上刺了一條Cookie的頭像當手鍊。溝通時，媽麻問Cookie是否了解媽麻的心意？

但Cookie在意的卻是「媽麻，我一直想問你，Cookie的好身材怎麼沒有一起刺進去啦？」、「很可惜咧！Cookie的漂亮是全身的呀！」也許是媽麻一直說牠是狗界林志玲，或者因為穿過小禮服，Cookie對於自我的認知就是全身都很漂亮啊，怎麼可以只刺了一個Cookie的頭。

Cookie離去的當天清晨還在床上跟媽麻撒嬌一兩個小時，就在媽麻去上班後，趁著拔比跟妹妹熟睡之際，一向要有人抱才會下樓梯的Cookie，卻悄悄的自己跑到樓下一個角落離開了人間。媽麻不懂Cookie的這個舉動，更心痛沒有抱著陪牠離開，因為Cookie是個永遠抱不夠的孩子。

「如果我叫醒拔比，也會吵醒妹妹，我不想嚇她呀」、「不想以後妹妹睡覺，都會想到Cookie在她身邊死掉！」、「這是Cookie愛你們所做過最勇敢的一次決定，不想你們的幸福裡留有Cookie離開時痛苦的陰影。」

原來這是Cookie的體貼，但沒有了Cookie的相伴，妹妹的童言童語更讓媽麻心疼，「我不希望Cookie 去當小天使，我想要輕輕地抱牠摸牠，但希望牠不要咬我。」