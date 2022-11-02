太偉大！國外近日流傳一段狗狗救鳥的影片，一間鳥店飼養許多隻鸚鵡，沒想到竟吸引蛇的注意，蛇趁機鑽進鳥籠裡想大快朵頤，豈料鳥店主人的愛犬發現後，趕緊衝了過去，救了籠中的鸚鵡一命，激戰影像曝光後，不少網友直呼這隻狗是英雄。

一名網友@arvind_kumarr在IG分享影片，當時鳥店裡出現一條蛇，看到籠中有鸚鵡後，牠馬上鑽進去想飽餐一頓，而鳥店主人飼養的愛犬發現後，趕緊衝了過去，迅速的咬住蛇的尾巴，試圖將牠拉出來，蛇發現後不斷扭動身體，但最終還是被狗硬拖出來。

鸚鵡有了狗狗的幫助，得以逃過一劫，這段驚險畫面曝光後，累積3092萬觀看次數，不少網友表示「這隻狗是英雄」、「蛇似乎有咬到狗的身體，希望牠平安無事」，但也有人質疑是擺拍效果，因為拍攝者全程只顧著錄影，完全沒有想幫忙，讓網友們看了非常氣憤。

狗非常有靈性，除了會救其他動物，最常見的就是救自己的主人，美國一名24歲女子艾琳（Erin Wilson）先前開車外出，帶愛犬到北加州的三一河（Trinity River）附近散步，途中遇到一隻美洲獅，朝著牠們衝過去，愛犬看到主人被攻擊，立刻上前和美洲獅纏鬥，但狗畢竟不是猛獸的對手，艾琳最終使用胡椒噴霧，才成功趕走美洲獅，愛犬救了主人一命，但傷勢十分嚴重，苦撐3周後過世，讓艾琳心痛不已。