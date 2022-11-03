大陸土地面積大，有些人住在深山區，根本難以跟外界聯繫。大陸四川的雅西高速公路連接雅安市與西昌市，全長約240公里，不過從橋底到橋面最大高低差相當於73層樓，當地地勢險峻，建造時相當不容易，這一條公路也被封為「雲端上的高速公路」。

四川路橋設計院副總工程師牟廷敏介紹雅西高速公路設計概念。(影片來源YouTube/CCTV紀錄)

雅西高速公路位於四川盆地邊緣，當地地形險峻，而且地質結構複雜，當地氣候條件也很多變，在還未建造雅西高速公路時，通往雅安市與西昌市僅300公里的路程，開車須花費10個小時，大陸為了解決交通問題，決定穿山直線而行。

四川路橋設計院副總工程師牟廷敏提到，從石綿到冕寧的路段，必須翻越拖烏山脈，但這座山脈非常高，攀爬距離高達500公尺，意味駕駛要在4公里內克服500公尺的高低差，平均坡度約9%，對於滿載貨物的卡車來說非常危險。

工程師必須想辦法讓坡度減少70%，因此使用停車場螺旋設計概念，首創雙螺旋隧道展線技術，當車開到坡度較大的路段時，會先進入隧道繞一圈，出隧道後上橋，再進入另一個隧道，大幅降低路段垂直高低差，雅西高速公路如今也成為西南地區主要道路。

雅西高速公路共有25座隧道、250多座橋，海拔最高點超過2400公尺，最大高低落差超過1500公尺，期間還穿越地質災害頻繁的深山峽谷，並橫跨青衣江、大渡河等重要河流及12條地震斷裂帶，工程師設計時以保護環境及避震為主，穿山的隧道基本上並不影響山體，其中還有一座高約220公尺的「臘八斤特」大橋，高低差相當於73層樓，由於當地容易起霧，駕駛開在橋上時總覺得像在雲霧裡，被封為「雲端上的高速公路」。