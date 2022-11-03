非洲國家納米比亞一座動物保護區內，一隻小象近日不幸夭折，象群都非常哀傷，母象隨後用象鼻舉起寶寶屍體，其他大象則跟在旁邊，似乎在為牠送行，野生動物園嚮導看到畫面後非常驚訝，表示從未見過大象舉辦葬禮。

🇳🇦 #Namibia #Desertelephants

A mother's heartbreaking farewell: Grieving elephant carries the lifeless body of her calf before laying it to rest watched by their herd in 'funeral ceremony' ⬇️⬇️https://t.co/pZ8d6q7RHH pic.twitter.com/jK9WMyLxJL — 🚩City's🐘 for Elephants & Rhinos (@CitysFElephants) November 2, 2022

根據《每日郵報》報導，納米比亞的托拉保護區（Torra reserve）內兩條河流乾涸，就連水井也出問題，環境狀況不佳的情況下，導致一隻小象出生不到一周就夭折，近日母象用象鼻舉起幼崽的屍體，隨後緩緩走向一棵樹，象群其他成員跟在後面，紛紛走到小象安息的地方，似乎在為牠舉辦葬禮送行。

儀式結束後，象群出發繼續尋找水源，而保護區內一名野生動物園嚮導提到，他們過去從未見過大象舉辦葬禮，托拉保護區內象群哀悼的舉動，也讓人感到非常不可思議。影片曝光後，不少網友提到「大象真的很有靈性」、「大象不只會傷心，牠們還會將雙腳抬到屍體上方表示悼念，或是在屍體上放樹枝」。

生物學家波拉雷爾（Sanjeeta Pokharel）在印度野生動物公園，也曾目睹亞洲象面對死亡的反應，一隻年長雌象受感染而過世，現場留有不少新鮮糞堆，還有一隻年輕雌象圍著屍體轉圈，表示先前有不少大象來訪，而且在過往研究中發現，大象看到同伴死後，會有反覆探訪及觸摸屍體的舉動，例如用象鼻觸摸屍體的臉或耳朵。