不只人類追求生活中的小確幸，大象也很懂得享受，近日網路上瘋傳一段大象「甘蔗吃到飽」的影片，只見兩隻大象因為停等紅燈，剛好看見一旁載滿甘蔗的貨車，竟然直接伸長鼻子「空中補給」，逗笑不少網友。

根據網路上瘋傳的影片可見，這兩隻大象當時分別由兩輛貨車所載運，車輛因為紅燈所以一前一後暫時停下，同時間剛好旁邊停著一輛載滿甘蔗的小貨車，可能是因為看到熟悉的食物，或是被甘蔗的香味吸引，大象們竟然趁著等紅燈的空檔，不客氣的伸長鼻子，從載滿甘蔗的貨車上扯出一根一根的甘蔗往嘴巴裡塞，但駕駛似乎毫不知情。

事實上，影片的拍攝地點是在泰國，2020年那空沙旺府（Changwat Nakhon Sawan）居民在路上看見這幕猶如「甘蔗吃到飽」的景象，就將畫面拍下PO網，有趣的是，當所有車輛在綠燈準備起步時，大象還趁機多扯幾根甘蔗放在自己的車斗上，留著慢慢享用。

兩隻大象「有吃又有拿」的畫面如今再被起底，並轉PO到臉書社團，不少網友笑翻表示「居然準備了餐車」、「如果塞車就慘了」、「貨主：叫你載一車甘蔗怎麼只剩半車」。