企鵝主要分布在寒冷的南極地區，不過牠們外觀不像北極熊，擁有超厚的皮毛，但卻能在極地氣候生存，讓人好奇牠們究竟如何禦寒。近日有網友在論壇Reddit分享企鵝皮毛剖面照，只見裡面全是極細羽絨，讓不少網友直呼長知識了。

一名網友@Ehansaja近日在論壇Reddit分享企鵝的表皮剖面照，可見最上層是黑色短毛，也就是平常所見的企鵝外表皮，而下面則是厚厚一層白色羽絨，就像一般鳥類的羽毛，而且每一根都非常細，看起來相當保暖。不少網友表示「原來企鵝外皮底下藏禦寒秘密武器」、「牠們不只有羽毛能禦寒，還有厚厚的脂肪」。

根據《國家地理》介紹，企鵝是不會飛的海鳥，牠們發育完全時全身都是羽毛，只是羽毛生長方式不同於其他鳥類，並非長在長條形的羽胚，而是均勻長在身體上，所以看起來像光滑的皮毛，而外層的羽毛能抵擋寒風和冷水，羽毛下則是細小的絨毛，提供80%的隔熱效果，皮毛底下還有占體重30%的脂肪，若遇到氣溫驟降的情況，牠們還會擠在一起，不僅能禦寒，還可以抵禦掠食者。

企鵝經過演化變得不會飛，但翅膀形成鰭狀肢，身體呈流線型，還有圓滑形狀的腳蹼，使牠們非常善於游泳，大部分時間都在海洋裡度過，經常到水下尋找蝦子、魷魚和螃蟹，每小時能遊15英里（約24公里）左右，企鵝全身呈現黑白兩色，上深下淺形成保護色，游泳時能不易被海豹、虎鯨等掠食者發現。