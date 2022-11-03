大陸廣東一名男子近日前往超市購物，沒想到突然看見水果區有一顆西瓜的底部不停「噴水」，猶如男性小便時的拋物線一樣，沒想到觀察一下子後，西瓜突然在眼前爆炸，讓他當場傻愣在原地。

綜合陸媒報導，廣東一名男子上月31日在超市看見一顆西瓜，發現在沒有人為的情況下，底部卻不停噴水，讓他越看越覺得有趣，不過噴出的西瓜水卻相當難聞，就連超市地板也滿滿的水漬，男子擔心其他消費者會不小心滑倒受傷，便通知相關人員協助清理。

不過最讓男子感到錯愕的是，西瓜水足足噴了30秒還不停，甚至不久之後整顆西瓜突然爆炸，導致滿地瘡痍，他說好可惜沒拍到驚悚的畫面，不過現場被突然爆裂的西瓜搞得臭氣熏天，已經到了讓人無法忍受的地步。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「廣東不止有撒尿牛丸還有撒尿西瓜」、「西瓜版的尿尿小童」、「西瓜憋不住了」；還有人質疑賣家故意用針筒往西瓜裡注水，或是施打膨大劑才會導致西瓜爆裂，但這些說法隨即遭到推翻，因為前者容易腐敗爛掉，後者則是合法植物生長調節劑，作用是提高產果率及品質。

對此，專業網友解釋，這顆西瓜已經壞了，裡面的瓜瓤發酵，使得內部壓力增強，才會出現噴水的現象，甚至最終導致爆開。