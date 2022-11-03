光緒雖然貴為皇帝，但很多事都難以做主，就連結婚對象也不能自己選擇。光緒皇帝選妃時，在慈禧太后控制下選了一后二妃，其中一人就是珍妃，豈料她卻不同於北京的大家閨秀，思想非常新穎，因此深受光緒的喜愛，據說她還曾穿龍袍假扮皇帝。

大陸導遊房博提到，光緒選妃時有5名人選，分別是慈禧太后弟弟的女兒「葉赫那拉‧靜芬」、江西巡撫德馨的2名女兒，以及戶部右侍郎長敘的2名女兒，當時光緒看上德馨其中一名女兒，本來想立她為皇后，豈料竟被慈禧太后反對，她堅決讓光緒立自己的姪女葉赫那拉‧靜芬為后，也就是後來的隆裕太后，儘管光緒心有不甘仍不敢反抗。

光緒心想，既然德馨的女兒無法當皇后，那就改立妃子，豈料慈禧太后仍不滿意，最終選擇長敘的女兒，也就是後來的珍妃、瑾妃，沒想到珍妃意外受光緒喜愛，珍瑾二妃是戶部右侍郎長敘的女兒，生活過得不錯，不過長敘早年被彈劾，擔心女兒受牽連，因此將她們交給在廣州擔任將軍的哥哥撫養，因此珍瑾二妃從小在廣州長大。

由於廣州是開放最早的通商口岸，受西方文化影響較大，珍瑾二妃得以接觸新事物，思想上較開放，而且珍妃年紀輕，長得又很漂亮，嫁給光緒後，新穎思想為皇帝黯淡生活帶來火花，據說珍妃還曾穿龍袍cos皇帝，光緒得知後並未責罵她，珍妃假扮皇帝跑到御花園玩，隆裕太后看到後還誤認為皇上，趕緊伏地請安，抬頭後才發現自己被耍，當下非常氣憤。

除此之外，珍妃還在紫禁城東華門外開了一間照相館，當時的人難以接受新事物，甚至認為照相是禁忌，因為魂魄會被吸走，可見珍妃的思想有多新穎，就因珍妃長相動人，而且想法開放，總能提出獨特見解，才會受到光緒喜愛，無奈八國聯軍佔領北京前，她卻被準備逃往西安的慈禧太后推入井裡。