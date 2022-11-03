唐朝詩人杜甫〈前出塞〉提到「射人先射馬，擒賊先擒王」，這句話不僅經常被古裝片引用，現代人也朗朗上口，但事實上，在火藥還沒發明之前的冷兵器時代，弓箭作為長距離的重要攻擊武器，戰場上的弓箭手卻很少攻擊戰馬，背後原因出乎意料。

根據《搜狐網》報導，弓箭一直是冷兵器時代重要的遠程攻擊武器，而「射人先射馬，擒賊先擒王」則意味兩軍對戰時，只要掌握最關鍵的部分，就有可能出奇致勝，常理上只要先攻擊敵方戰馬，就能快速重挫對方的軍事實力，但其實一場戰役打完，反而戰馬的存活率最高，背後原因有三。

首先是「馬不好射」。古代戰士們都經過嚴厲的軍事訓練，戰馬也是一樣，而戰馬的好處除了能加快行軍速度，在瞬息萬變的戰場上也扮演著重要的角色，尤其是牠們速度快、身姿矯健，想要在遠距離的狀況下精準射殺並不容易，更不用說是穿著盔甲的戰馬了。

其次是「馬很昂貴」。古代有兩種牲口動不得，一種是耕牛，另一種就是戰馬，後者是軍隊中昂貴的資產，同時也是最有價值的戰利品，尤其是獲勝的一方會繳獲敵人的所有軍資，而戰馬的價值自然不言而喻。

最後是「馬不容易射死」。戰馬和將士一樣都會穿上鎧甲和頭盔，雖然這些笨重的裝備會影響戰馬的行進速度，卻也提供了優異的防護力，就算敵方一箭射到鎧甲上，也不容易傷到戰馬，只是浪費箭矢罷了，倒不如直接射向敵方將士還比較有效率。