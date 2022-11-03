一對獅子夫妻被祕魯馬戲團飼養，生活在惡劣環境長達10年，直到2014年才被國際動物保護者協會救出，如今事隔8年，牠們的感情依舊非常好，豈料今年9月母獅因病過世，生前公獅每天都待在愛妻身邊，陪牠走完生命最後一程。

根據《The Dodo》報導，公獅里歐（Leo）和母獅穆妮卡（Muñeca）被祕魯馬戲團飼養，生活在極惡劣的環境，無法接觸陽光與草原，馬戲團為了防止獅子長出爪子，甚至還切斷牠們的腳趾，兩隻獅子在馬戲團工作長達10年，還生了5隻幼崽，直到2014年牠們才被國際動物保護者協會（ADI）救出，重獲新生。

國際動物保護者協會總裁奎門（Jan Creamer）回憶說，2014年8月展開第一次突襲，順利救出里歐和牠3名兒子，馬戲團躲藏追緝並隱匿動物們，6個月後協會才重新追蹤到馬戲團，成功救出穆妮卡和牠2名女兒，之後牠們被送往南非生活。

豈料今年8月，19歲的穆妮卡病倒了，里歐也發現愛妻不對勁，開始加倍照料，奎門提到「里歐看到穆妮卡不舒服時，每天都陪在旁邊，甚至還會鼓勵牠進食並給予安慰」，里歐也經常磨蹭對方表示愛意，但今年9月穆妮卡仍不敵病魔過世，在妻子過世前里歐都陪在旁邊，讓人看了非常感動，救援志工目前不斷關注里歐狀況，擔心牠過於傷心而影響健康。