談戀愛時最恨有第三者介入，沒想到竟有人將小三視為職業。巴西不少年輕女性當起「忠誠檢查員」，幫正宮測試男友或丈夫的忠誠度，一次收費將近千元新台幣，一名忠誠檢查員透露，她接觸10名男性中就有6人會上鉤，無法通過忠誠度測試。

根據《Oddity Central》報導，22歲檢查員妮蔻莉（Nicolly）生完第一胎後，就有一名女網友透過IG私訊她，表示自己的丈夫有出軌紀錄，她不確定對方是否有悔改，而妮蔻莉正好是丈夫喜歡的類型，因此希望妮蔻莉嘗試勾引她丈夫，看對方是否會上鉤。

妮蔻莉說，她先是假裝誤傳訊息給客戶的老公，兩人便開始聊天，很快就進展到相約見面，隨後她會將對話截圖給客戶，就能獲得一筆豐厚酬勞，每次收費約20至150雷亞爾（約新台幣125至968元），她將這段經歷分享至TikTok，而這種職業開始受到關注。

妮蔻莉提到，其他有需求的女性紛紛找上門，至今她靠此賺進4000至5000雷亞爾（約新台幣2.5至3.2萬元），她們會透過社群軟體，在網路上接近客戶的老公或男友，或假裝是透過共同朋友取得聯絡方式，之後再將對話截圖及照片傳給客戶，讓對方確認伴侶是否忠誠。

另一名20歲檢查員史蒂芬妮（Stefani Lara）表示，自己會投身當職業小三，是想幫助女性結束不健康的關係，而她接觸10名男性中就有6人會上鉤，無法通過忠誠度測試，「我不認為這能100%測出一個人的忠誠度，但很多女性只是需足夠的證據離開對方。」

不過擔任職業小三也是有風險，一名19歲檢查員伊絲敏（Iasmin）提到，自己從事這行已有1年時間，有次她的勾引對象翻看女友手機，發現自己竟被設局，氣得揚言要報復，讓伊絲敏非常害怕，所幸這對情侶最終有和好，對方才沒有再找她麻煩。