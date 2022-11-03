印度孟買近日發生一起驚悚的電梯殺人事件，16歲少女前往祖母家拜訪時，與玩伴相偕在大樓內玩捉迷藏，並好奇的將頭伸出小窗，往電梯井查看，沒想到上方電梯突然急速下降，少女不幸遭到爆頭，到院前就已經宣告不治。

綜合外媒報導，這起事件發生在孟買郊區曼庫爾德（Mankhurd），16歲少女瑞詩瑪（Reshma Kharavi）上月28日為了慶祝排燈節（Diwali）到祖母家拜訪，當時住在5樓的她正與友人一起玩捉迷藏，為了尋找躲在附近的友人，她將頭伸進電梯井查看，沒想到原本在7樓的電梯突然下降，直接撞上她的頭部。

根據警方表示，當時躲在附近的孩童聽到奇怪的聲響後紛紛現身查看，不料卻看見瑞詩瑪的頭卡在小窗戶中被電梯撞傷，嚇得跑回家向大人求助，眾人花了近20分鐘才將瑞詩瑪拉出並緊急送醫，遺憾的是她到院前已經宣告死亡。

面對突如其來的意外，瑞詩瑪的家人一狀告上法院，指控大樓管理公司沒有在電梯井的小窗戶安裝玻璃防堵，才會釀禍。執法單位事後依疏忽導致死亡罪，對大樓2名管理人員起訴，目前案件正在調查中。