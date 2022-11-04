大陸一間超市的老闆娘日前發現，有一名大叔在牛奶區前不斷徘徊，她好奇上前關切，才得知大叔的妻子已經癌末，在生命的最後想喝牛奶，但大叔辛苦賺錢仍買不起，老闆娘聽聞難過不已，只好說出善意的謊言，讓大叔免費搬走一箱牛奶。

根據《新浪新聞》報導，這起事件發生在10月31日，一名渾身泥巴、衣衫破舊的大叔來到遼寧盤錦一間超市，並在牛奶區前面徘徊，多次拿起又放下，老闆娘見狀走過去關切，並告知他現在正在打折，一箱牛奶只要37.9元人民幣（約新台幣167元），大叔只好怯生生地詢問「能散賣嗎？」

得到老闆娘的婉拒後，大叔才哀傷地道出原因，透露自己的妻子已經癌症末期，在生命的最後就想喝點牛奶，但大叔努力賣回收物，卻只賺到12元人民幣（約新台幣52元），實在買不起一箱牛奶，老闆娘聽完以後十分不捨，急忙改口說當天在辦活動，要大叔直接搬走一箱牛奶，不需要付錢。

起初大叔相當不好意思，一再推託，但老闆娘堅持地說：「沒事，今天有活動。」直到大叔拿著牛奶離開，老闆娘才終於放下心。事件曝光後，許多人都對老闆娘的善舉感動不已，紛紛留言，「希望世界上少點受苦受難的人，也希望世界上多點善良的人」、「為老闆的行為點讚，願人間充滿大愛！」、「遇到好人了，能幫一點是一點」、「祝老闆娘發大財」、「重病一次可能拖垮一個家庭，老百姓真的很難啊，願好人一生平安！」