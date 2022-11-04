大陸一名女子上網控訴，指稱自己的媽媽姓劉，是河南省新鄭市第三中學的歷史老師，近日線上授課時遇到網路暴力，不時有人大聲播放音樂、咆哮辱罵干擾上課秩序，導致媽媽被氣到猝死。消息一出隨即引發關注，目前當地警方已經介入調查。

綜合陸媒報導，該名離世的46歲劉姓女老師從事教職20多年，在此之前的體檢從未發現有心臟類疾病，學校自10月中旬開始線上授課，其女兒在微博發文控訴，「正是這個時候，逼死我媽媽的網路暴力已經開始了」。

文章內容指出，上月28日的直播授課，有多人前後透過語音辱罵、共享螢幕干擾等惡劣手段，不顧劉老師再三勸阻，持續擾亂上課秩序，氣得她情緒激動落淚，憤而退出直播課堂。課程結束後，學生們以為老師賭氣失蹤，待校方和物業人員前往劉老師的家中後發現她已死亡2天，死因為「猝死」。

劉老師的女兒表示，從聊天紀錄中可見，網路暴力不斷上演，「母親上著課就給我父親看訊息，辱罵的話大概就是非常刺激人吧。」此外，還不時有人大聲播放音樂、大聲咆哮辱罵，干擾上課秩序。

據悉，疫情爆發後，線上直播成了重要的授課方式，大陸網路因而出現一種名為「網課爆破手」的新職業，他們取得網課帳號和登入方式後，就會惡意攻擊授課教師，並且做出製造噪音、辱罵師生、放哀樂、散布淫穢影片等過分舉動，破壞上課秩序，有些人甚至只是出於好玩不收費。

對此，新鄭市教育局表示，目前警方已經介入調查。依據大陸法律，在網課侮辱老師最重可處居留10日和500元人民幣罰款，但有不少人認為刑責太輕，很難有效遏止亂象。