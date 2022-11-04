單身錯了嗎？大陸貴州一名25歲男子近日參加弟弟的婚禮，但由於他還沒有成家，根據當地習俗，新人拜堂時他必須迴避，男子無奈只能躲在後院的角落，並將過程拍下PO網，影片累積711萬觀看次數，在網路上掀起討論。

綜合陸媒報導，貴州遵義一名25歲胡姓男子PO影片稱，近日他的弟弟結婚，但因為他還尚未成家，所以按照當地習俗，被長輩要求迴避，「當時他們要我躲一下，躲廁所也可以，主要就是不要讓新娘看見」，之後他選擇暫時躲在後院角落，並拍下自己落寞的樣子，與婚禮熱鬧場面形成對比。

胡姓男子表示，新人拜堂僅10分鐘，儀式完成後他就可以出來，幫忙招呼賓客，所以他並不以為意。此事曝光後，不少網友表示「25歲還是單身？那我28歲該怎麼辦」、「我33歲未嫁，弟弟妹妹都已成家了，還是我們浙江開明啊」、「我們這裡的風俗更嚴格，結婚拜堂時，男方家人都得躲起來，不能被看到，拜完才能出來」。

而大陸土地面積大，許多地區都有不同習俗，安徽宿州一對新人日前返鄉舉辦婚禮，豈料婚禮前夕，新郎因疫情被封控，導致他不能參加自己的婚禮，但根據當地習俗，婚期已定就不能隨意改動，因為改期有「改嫁」的意思，新郎親友與新娘討論後，決定讓新郎的妹妹代替哥哥，穿上西裝迎娶未來的嫂子，形成非常特殊的畫面。