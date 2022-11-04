狗狗也會記仇！大陸一名獸醫在4年前替一隻受傷流浪狗治療，順便做了結紮手術，沒想到狗狗竟記仇到現在，每看一次看到獸醫都會瘋狂吠叫，之後甚至成群結隊，和村莊內的其他流浪狗一起圍攻他，讓獸醫十分頭痛。

根據《梨視頻》報導，居住在浙江台州的陳姓獸醫，4年前曾替村莊內的一隻受傷流浪狗治療，還順便幫忙做了結紮手術，沒想到卻被記仇至今，每當這隻流浪狗看到陳姓獸醫，就會不斷對他瘋狂吠叫，後來甚至還呼朋引伴，拉上村莊內其他流浪狗一起圍攻他，讓他莫名其妙變成當地的「狗界公敵」

陳姓獸醫受訪表示，無論是白天或晚上，這群流浪狗見到他就會吠叫，這種情況維持長達4年，都已經嚴重擾民了，但始終沒有很好的解決辦法，帶頭的流浪狗甚至還會堵在他的家門外，讓獸醫十分頭痛，還曾拍影片威脅牠：「再叫一下我就聯繫捕狗大隊啊！」但狗狗仍持續吠叫，他只好無奈地說：「不讓出門了是不是。」

網友們看到陳姓獸醫的悲慘遭遇，都感到又心疼又好笑，「割蛋之仇，不共戴天」、「惡意干涉婚戀自由，是違法的！」、「斷了狗的子孫根，豈能輕易放過你」、「你傷害了我，就別想好過」、「看來得跑離家遠一點的寵物醫院做結紮手術了，手術一結束，老死不相往來」。